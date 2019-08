30 Jahre nach der Wende schwinden die Unterschiede im Einkaufsverhalten von Ost- und Westdeutschen, aber es gibt sie noch: So sind regionale Marken in Mitteldeutschland beliebter als im Rest der Republik.

Die Mitteldeutsche Markenstudie 2019 zeigt: Für 55 Prozent der Käuferinnen und Käufer in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist es wichtig, dass das Produkt aus der Region kommt. Das ist ein deutlicher Zuwachs in den letzten Jahren, 2014 waren es nur 34 Prozent. Da regional erzeugte Produkte kürzere Transportwege haben, leistet man damit auch einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Die treuesten Käufer in Mitteldeutschland haben Bautz'ner Senf aus Sachsen, Filinchen aus Thüringen und Kamillan aus Sachsen-Anhalt. Das heißt, in den entsprechenden Produkt-Kategorien wird immer wieder zu jeweils genau dieser Marke gegriffen. Überrascht zeigten sich die Autoren von der Vielfalt bei den genannten Biermarken - es wurden 534 verschiedene Marken genannt.

Erstmals wurden in der Markenstudie Hauptgründe für den Einkauf in einem bestimmten Supermarkt sowie die durchschnittliche Dauer abgefragt. Dabei ist die Nähe zur Wohnung oder Arbeitsstelle wichtig, gefolgt von Preisen und einem Vollsortiment.

Große Unterschiede zwischen Mittel- und Gesamtdeutschland gibt es bei den am stärksten frequentierten Einkaufsmärkten. In Mitteldeutschland ist Kaufland der Platzhirsch, gefolgt von Netto und Edeka. ALDI liegt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf Rang vier, deutschlandweit hingegen an der Spitze. In Gesamtdeutschland liegt Kaufland hinter Edeka, Lidl und REWE erst auf Rang fünf.