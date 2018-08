Die Menschen in Mitteldeutschland kaufen nach wie vor am liebsten in Kaufland-Märkten ein. 38 Prozent der Befragten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gaben an, einen Großteil ihrer Einkäufe in einem Kaufland-Markt zu erledigen, gefolgt von Netto (26 Prozent) und Lidl (23 Prozent). In den 13 übrigen Ländern liegt Aldi mit 35 Prozent vorn (in Mitteldeutschland 20 Prozent), gefolgt von Lidl (31 Prozent) und Rewe (27 Prozent).