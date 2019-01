Später Nachmittag am Hauptbahnhof in Halle. Die S-Bahn Richtung Zwickau ist schon zehn Minuten vor Abfahrt brechend voll. Eine Gruppe Senioren hat ihre Koffer vor die Knie geklemmt, ein paar Studenten hocken auf den Stufen, im Fahrradabteil stehen ein Dutzend Räder eng ineinander verkeilt.

Um die Reparaturzeiten zu verkürzen, will die Betreibergesellschaft DB Regio künftig auch eine Werkstatt in Magdeburg nutzen. Bislang wurden die Züge alle in Halle repariert. Aber könnten nicht auch weitere Waggons gekauft werden? Das sei leider nicht so einfach, sagt Mietzsch. Die Deutsche Bahn habe keine Reserve, auf die man zurückgreifen könnte: "E-Talente sind gar nicht verfügbar und selbst, wenn es welche gäbe, neu gebaut, wären die mit den vorhandenen, die jetzt seit fünf Jahren im Einsatz sind, nicht kuppelbar. Und damit hätten wir nix gewonnen."