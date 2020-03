Ruft man bei Hotels im Thüringer Wald die Rezeption an, melden sich in vielen Fällen die Eigentümerinnen und Eigentümer selbst. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind schon gar nicht mehr gekommen.

Die angespannte und fast schon resignierte Stimmung ist auch am Telefon kaum zu überhören. Mit Namen zitiert werden wollen sie nicht, doch sie machen klar: Wenn nichts passiert, stehen sie in spätestens vier Wochen vor der Insolvenz.

Mark Kühnelt, Präsident vom Hotelverband Thüringen, sagt, so eine Situation habe er noch nie erlebt: "Wir haben in dieser kleinteilig geprägten Hotellerie, gerade in Thüringen das Problem, dass da gar keine große Kapitaldecke ist."