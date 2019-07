Und in den nächsten fünf bis zehn Jahren könnten noch mehr Prozesse in der Verwaltung von Computern übernommen werden, meint René Walther. Seiner Vermutung nach wird in der Automatisierung viel passieren: "Alles, was Sie sich heute vorstellen können, IT-Prozesse, Standardprozesse, Buchhaltungsprozesse, da wird sicherlich auch in der Automatisierung durch Roboter etwas passieren."