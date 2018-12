Vor genau 150 Jahren wurde das mittelständische Unternehmen im Vogtland gegründet und ist damit das älteste Industrieunternehmen in der Region. Mittlerweile ist aus dem Familienbetrieb ein international erfolgreiches Unternehmen geworden, das 400 Mitarbeiter an fünf Standorten beschäftigt, unter anderem in South Carolina und bei einer Partnerfirma in China. Es gibt nur wenige Fahrzeuge, in denen sich gar kein Teil von C. H. Müller befindet, sagt der Geschäftsführer Philipp Porst. Er führt das Unternehmen in der sechsten Generation.