Als Großkonzern oder als Großunternehmer, glaube ich, ist man einfach zu unflexibel. Man kommt auch an den letzten Mitarbeiter in der letzten Ebene nicht mehr ran. Wie wollen Sie den motivieren? Das ist unsere Stärke und unsere Chance.

Grillsaison ist in Thüringen das ganze Jahr. Angrillen, abgrillen – für Thüringer oft ein fließender Übergang. Deswegen werden in Georgenthal das ganze Jahr Grills produziert.

Christian Schneider, Geschäftsführer von Thüros Bildrechte: dpa

Vieles geht bei der Firma vollautomatisch, Handarbeit steckt aber in jedem Grill. Man wolle sich abheben, so Schneider. Keine Massenware, durch Qualität wolle man sich auszeichnen, eine Alternative zum günstigen Grill aus dem Baumarkt sein.



Schneider bezeichnet die eigene Firma als konkurrenzlos: "Man kann nur stark sein, wenn man in einer Nische produziert und diese beherrscht. Das ist gerade auch die Stärke von Thüros, dass wir hier ein Produkt haben: made in germany." Seit 26 Jahren werden bei Thüros Grills produziert. Inzwischen sind sie echte Exportschlager: Geliefert wird nach Australien, Israel oder in die USA.