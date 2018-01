Maria Schenke ist Damenmaßschneiderin. In einem Atelier in Leipzig-Plagwitz sitzt sie hinter ihrer Nähmaschine, Baujahr 1964, und "versäubert" blauen Stoff.

Maria Schenke aus Leipzig-Plagwitz. Bildrechte: MDR/Ralf Geißler Sie sagt: "Ich mache Damenoberbekleidung. Kleider, Mäntel, Jacken, Hosen, Röcke, Oberteile. Ich denke, dass die Kleidung immer bezahlbar sein muss. Weil mein Konzept ist: Es soll alltagstauglich sein. Und die Kleider liegen so zwischen 80 und 140 Euro – je nachdem, was für Material verwendet wird. Und je nachdem, wie aufwändig diese auch sind."



Schenke verkauft schon seit zwanzig Jahren selbstentworfene Stücke. Sie hat sich einen Namen gemacht. An der Tür klebt das Schild ihres ein wenig ironisch gemeinten Labels "Graue Maus". Bundesweit gibt es immer mehr Designer, die im eigenen Atelier ihre Kollektionen verkaufen.

Erzwungene Selbständigkeit

Maren Michel überrascht das wenig. Sie ist Geschäftsführerin des Netzwerks Deutscher Mode- und Textildesigner und erklärt: "Einmal gibt es immer mehr Modeschulen. Es kommen viel zu viele raus aus den Schulen. Und so viele Arbeitsplätze für Angestelltenarbeit im Mode-Design gibt es leider nicht."

Michel schätzt, dass sich nur 30 Prozent aller Modedesigner selbständig machen, weil sie es wollen. Die übrigen 70 Prozent fänden nichts anderes. Viele könnten dann von ihrer Arbeit kaum leben. Daran gibt Michel auch den Handelsketten Schuld. Denn anders als in Frankreich oder Italien sei es in Deutschland schwer, Mode von kleinen Designern in die etablierten Läden zu bekommen.

"Der Handel bewegt sich nicht"

Maren Michel sagt: "Wenn ich eine eigene Kollektion mache und die dann dem Handel anbiete, da haben sie keine Chance. Weil wir immer noch auf dem Trip sind, dem angeblichen Denken des Kunden: Die wollen nur Marken. Dabei stimmt das nicht mehr. Aber der Handel bewegt sich da nicht. Und zwar gar nicht."

Ausnahme Schuhindustrie

Schuhmacher Peter Hartwig. Bildrechte: MDR/Ralf Geißler Eine Ausnahme gäbe es bei Schuhen. Wer hier ein kreatives Händchen habe, könne seine Entwürfe auch mal an die Schuhindustrie loswerden. Peter Hartwig macht seine Modelle noch von Hand. In seiner Leipziger Firma "Fußgänger" nagelt er an einem Leisten. Dreißig Arbeitsstunden dauert es, bis ein Paar Schuhe fertig ist.



Hartwig sagt: "Wir bauen am allerliebsten sehr klassisch, weil wir ja zeitlos bauen wollen. Und zum Teil bauen wir Schuhmodelle, die schon vor 100 Jahren getragen wurden. Die aber dermaßen zeitlos sind, dass sie über die ganzen Jahre immer Bestand hatten. Natürlich können wir auch ganz ausgefallene Sachen machen, aber da muss sich jeder dann auch darüber im Klaren sein, wenn er sich so einen Schuh leistet, dass er den auch eine ganze Weile tragen muss."