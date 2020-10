Beim "Mungo" handelt es sich eigentlich um einen gepanzerten, kleinen Transporter für bis zu zehn Soldaten. Konstruiert wurde er auf Grundlage des Multicar-Fahrgestells. Das Besondere: Der "Mungo" ist bestens geeignet für den Transport mit einem mittelgroßen Hubschrauber.



Bei den nun in Waltershausen gefertigten Transportern handelt es sich vermutlich um Spezialanfertigungen zum Aufspüren von chemischen und atomaren Kontaminationen ("Mungo A/C Spür") – so zumindest hieß es in einer Mitteilung der Bundeswehr im Jahr 2019 zu einer entsprechenden Auftragsvergabe. Und weiter hieß es dort: "Gleichzeitig werden auch die Anforderungen an Mobilität und Schutz des Aufklärungssystems erfüllt, um die Soldaten der Division Schnelle Kräfte bei der nationalen Krisenvorsorge und bei luftbeweglichen Operationen zu unterstützen." Neben der Produktion von neun neuen Mungo war in dem Auftrag die Modernisierung eines älteren Mungo vorgesehen.



Im Jahr 2019 hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages den Kauf abgesegnet. Auftragsvolumen: Immerhin 55 Millionen Euro. Wieviel davon die Produktion in Thüringen genau ausmacht, ist nicht bekannt. Weil der Auftrag Kosten von mehr als 25 Millionen Euro vorsieht, musste 2019 auch der Haushaltsausschuss zustimmen.



Der "Mungo" war Anfang der 2000er-Jahre von KMW entwickelt worden - damals brauchte die Bundeswehr dringend gepanzerte Transporter unter anderem für den immer gefährlicher werdenden Auslandseinsatz in Afghanistan. Mehrere hundert Mungo wurden bestellt. Später hatte es allerdings Berichte unter anderem über die mangelnde Stabilität des Fahrzeuges gegeben. Der Spiegel schrieb 2007 unter Berufung auf interne Berichte: "Als totaler Flop erweist sich ein Vehikel namens 'Mungo'. Die Panzerschmiede Krauss-Maffei Wegmann hatte es vor einigen Jahren aus dem Kleinlaster 'Multicar' entwickelt, der in vielen Kommunen zum Säubern von Gehwegen oder als Streufahrzeug im Winter dient. 'Aufgrund der Nichteignung des Fahrwerks für die schwierigen geografischen Bedingungen' werden die 28 am Hindukusch genutzten 'Mungos' ‚aus dem Einsatzgebiet abgezogen', wie das Verteidigungsministerium einräumt.“