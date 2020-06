Zinsstreit bei Prämiensparverträgen Verbraucherzentrale Sachsen zieht vor den BGH

Bei dem Streit, den die Verbraucherzentrale nach eigenen Angaben für über 1.000 Sparkassenkunden führt, geht es um das Langzeitsparprodukt "S-Prämiensparen flexibel". Das Gericht hatte am 22. April festgestellt, dass die sogenannte Zinsanpassungsklausel der Leipziger Sparkasse unwirksam ist (Az. 5 MK 1/19) und die Sparkasse die Zinsen falsch berechnet hat. Wie hoch eventuelle Zinsnachzahlungen für die Sparkassenkunden ausfallen, entschied das Gericht nicht. Nach Auffassung der Richter müssten das die Sparer in individuellen Klagen erstreiten. Gerade dies sollte nach Auffassung der Verbraucherschützer mit einer Musterfeststellungsklage verhindert werden.

Michael Hummel, Verbraucherzentrale Sachsen Bildrechte: Verbraucherzentrale Sachsen/Johannes Waschke

Wie genau die Zinsen in den Prämiensparverträgen zu berechnen sind, dazu erhoffen sich die Verbraucherschützer nun Vorgaben vom BGH. "Wir wollen mit der Revision vollständige Klarheit für Verbraucher schaffen", erklärt der VZS-Rechtsexperte Michael Hummel. "Das Oberlandesgericht wollte aus formellen Gründen keine ausdrückliche Entscheidung zu zentralen Berechnungskriterien fällen, obwohl es inhaltlich unserer Meinung war. Das möchten wir ändern. Jeder Verbraucher soll die eigenen Ansprüche auf den Cent genau berechnen können", so Hummel. Nach Angaben der VZS sollen Sparern dadurch durchschnittlich Zinsen in Höhe von rund 3.100 Euro entgangen sein.