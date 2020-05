Zweite Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale Sachsen Sparkasse Zwickau wegen Sparzinsen vor Gericht

Am 22. April 2020 hatte das OLG Dresden zur ersten Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale Sachsen ein Urteil gesprochen. Dabei ging es ebenfalls um ein Langzeitsparprodukt "S-Prämiensparen flexibel". Das Gericht hatte festgestellt, dass die Sparkasse die Zinsen falsch berechnet hatte. Wie hoch eventuelle Zinsnachzahlungen für die Sparkassenkunden ausfallen, entschied das Gericht nicht. Nach Auffassung der Richter müssten das die Sparer in individuellen Klagen erstreiten. Gerade dies sollte nach Auffassung der Verbraucherschützer mit einer Musterfeststellungsklage verhindert werden. Die Entscheidung des OLG ist noch nicht rechtskräftig. Verbraucherzentrale Sachsen wird nach liegen Angaben in den nächsten zwei Wochen über eine Revision entscheiden. Eine entsprechende Anfrage des MDR-Magazins an die Sparkasse Leipzig blieb bislang unbeantwortet.