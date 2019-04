Porsche will jeder haben. Aber niemand will darüber reden. Der Autobauer hat bestätigt, dass er mit der Schuler AG ein Presswerk bauen will. Es war zu lesen, dass Leipzig und Halle im Gespräch sind.

Doch bittet man Vertreter der Städte um Interviews, erhält man Absagen. Da heißt es: "An Spekulationen beteiligt sich die Stadt nicht" oder "Wir befinden uns derzeit noch im Bewerbungsverfahren für die Ansiedlung. Aus diesem Grund kann ich Ihnen keine ausführliche Stellungnahme übermitteln".

Jede Stadt kämpft für sich

In bunten Broschüren vermarkten sich Halle und Leipzig gern als gemeinsamer Wirtschaftsraum, sie treten als Mitglieder der Metropolregion Mitteldeutschland auf. Doch wird es bei Gewerbeansiedlungen konkret, beginnt die Geheimniskrämerei – und jeder kämpft für sich allein.

Kein Wunder, sagt Andreas Fiedler vom Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Halle: "Das Unternehmen zahlt Gewerbesteuern, die an die Stadtkasse gehen. Die Mitarbeiter, die in der Stadt wohnen, zahlen Einkommensteuern, die auch an die Stadt gehen. Und wenn Mitarbeiter aus Hartz IV dort Arbeit finden, dann wird auch die Stadtkasse entlastet."

Und wenn dann noch die gut verdienenden Porsche-Mitarbeiter in der Innenstadt von Halle einkaufen gingen, dann freue sich auch der Einzelhandel, sagt Fiedler. Es geht beim Presswerk um bis zu 600 Arbeitsplätze. Und für Halle geht es auch um Genugtuung.

Wettstreit um Agentur für Cybersicherheit

Vor 18 Jahren hat die Stadt den "Star Park" gebaut, ein Industriegebiet an der A14. Die Hoffnung damals: Hier kommt BMW hin. Doch das Unternehmen wählte dann doch Leipzig. Nun will Halle Porsche und Schuler in den "Star Park" locken.

Gemeinsamer Auftritt der Städte sinnvoll

Ist der gemeinsame Wirtschaftsraum also nur Gerede? Braucht es die Metropolregion, wenn jeder für sich kämpft? Der gemeinsame Auftritt sei schon wichtig, sagt Tobaben. Selbst für jene Stadt, die zuletzt besonders erfolgreich schien: "Wenn Sie sich außerhalb der Region bewegen, dann ist es sinnvoll, gemeinsam aufzutreten, weil man sich gegenseitig verstärkt. Die Stadt Leipzig hat eine gewisse Wahrnehmung, auch in der Welt. Das darf man sagen. Aber sie stößt dann auch an ihre Grenzen."

Gerade im Ausland könne man mit gemeinsamen Auftritten auf Messen auch Geld sparen, so Tobaben. Wann die Entscheidung für das Presswerk fällt, ist übrigens unklar. Eine Zeitung schrieb von April. Porsche bestätigt nichts.