Klimaschutz Freiberger Forscher wollen Kohlechemie wiederbeleben

Geht es nach Bernd Meyer, dann wird die mitteldeutsche Braunkohle noch Jahrzehnte abgebaut. Der Professor der Bergakademie Freiberg hat ein Herz für den Bodenschatz: "Also, wir glauben daran, dass die Kohle der wertvollste Kohlenstoffträger ist, den wir in Deutschland haben. Nicht zur Verbrennung, sondern als Rohstoff für die chemische Industrie."

Meyer steht neben einem Versuchsreaktor in Freiberg. Dort kommen zu gleichen Teilen Braunkohle und kohlenstoffhaltige Abfälle hinein, zum Beispiel Plastikmüll. Unter enormem Druck und Temperaturen von bis zu 2.000 °C wandle der Reaktor beides in Schlacke und ein Synthesegas um, erzählt Mitarbeiter Alexander Laugwitz: "Mit diesem Synthesegas steht uns ein riesengroßer Blumenstrauß an möglichen Produkten zur Verfügung. Da reden wir über synthetisches Erdgas, das erzeugt und ins Erdgasnetz eingespeist werden könnte. Viel interessanter für uns ist aber die Erzeugung von Methanol und Folgeprodukten, sprich wieder Kunststoffe."