Betriebsrat Optimismus bei Florena-Werk in Waldheim

Der Betriebsrat des Florena-Werks in Waldheim sieht mit Blick auf einen weiteren geplanten Standort des Mutterkonzerns Beiersdorf in Leipzig keine Bedrohung für das Waldheimer Werk. "Es gibt keine Konkurrenzsituation oder Angst, dass Waldheim dadurch etwas wegbrechen könnte", sagte Jürgen Sager dem MDR-Magazin "Umschau". Sager ist Betriebsratsvorsitzender der Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH. Er freue sich im Gegenteil darüber, dass ein weiteres Werk für Kosmetik-Herstellung in Leipzig gebaut werden soll. In Waldheim werden rund 250 Mitarbeiter beschäftigt. In dem Werk werden vor allem Kosmetika in Flaschen und Tuben hergestellt.

Auf dieser Wiese soll das neue Werk entstehen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In Leipzig wolle man sich nach Aussage von Sager auf Deodorants spezialisieren. Der Konzern wollte das nicht bestätigen, teilte aber schriftlich mit: "Die Pläne für das Werk in Seehausen (Leipzig) sehen keine Überschneidungen bei der Produktpalette mit dem Werk in Waldheim vor." Auf die dezidierte Nachfrage, ob es eine Standortsicherheit für Waldheim gebe, ging der Konzern nicht explizit ein, antwortete aber: "Eine große Herausforderung ist es, das Werk in Waldheim wettbewerbsfähig aufzustellen und die erforderliche Flexibilität zu gewährleisten." Denn nur ein wettbewerbsfähiger Standort sei ein sicherer Standort.