Die Bundesregierung hatte in der vergangenen Woche das rund 130 Milliarden Euro schwere Corona-Konjunkturpaket beschlossen. In der Diskussion war zuvor auch eine Abwrackprämie für Autos, um den Verkauf von Neuwagen und damit die in Deutschland wichtige Industrieproduktion anzukurbeln. Gefördert wird nun lediglich der Erwerb von Autos mit elektrischem Antrieb, was vor allem in westdeutschen Bundesländern zu scharfer Kritik führte.