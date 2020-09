Klavierbau ist harte Arbeit. Das kann man sehen, wenn man Christian Blüthner-Haessler besucht. Der 54-Jährige leitet die Julius Blüthner Pianofortefabrik. Der Ur-Ur-Großvater hat das Unternehmen 1853 in Leipzig gegründet. Nachfahre Christian verlegte die Fertigung an den Stadtrand nach Großpösna: "Heute sind hier im Werk knapp 180 Leute inklusive Lehrlinge beschäftigt. Wir bauen nach wie vor alles, wo 'made in Leipzig, Germany' draufsteht, ausschließlich hier. Und das kommt gut an in der Welt."