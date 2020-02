Mitteldeutschland Immer mehr Banken und Sparkassen verlangen Negativzinsen

Die Sparkassen müssen, wie alle Banken, ein halbes Prozent Strafzinsen an die EZB zahlen für Geld, das sie dort "parken". Welche Institute in Mitteldeutschland geben diese Strafzinsen an ihre Kunden weiter und wie gehen die Banken generell damit um?

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL