Vor allem Leiharbeiter pendeln. Bildrechte: dpa

Seit Jahren steigt sowohl die Zahl der Auspendler als auch der Einpendler. So hat in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der Einpendler in Sachsen-Anhalt um knapp 30 Prozent zugenommen, in Thüringen sogar um knapp 45 Prozent.



Interessant ist, wer den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zufolge am meisten pendelt. In Thüringen und Sachsen-Anhalt sind das vor allem Leiharbeiter. Auch im Bereich Gebäude- und Straßenreinigung pendeln viele Beschäftigte, genau wie bei privaten Wach- und Sicherheitsdiensten.