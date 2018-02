Die Stadt Thale im Harz liegt mitten im Wald, direkt an der sagenumwobenen Rosstrappe. Unweit davon steht die Bodetal-Therme. Deren Geschäftsführer André Kleinheisterkamp ist immer auf der Suche nach Mitarbeitern, gern auch aus dem Ausland. Erstens wolle er Flüchtlingen helfen, "und das zweite Thema ist natürlich: Im Harz ist die Arbeitsmarktsituation eher angespannt. Wir suchen immer Fachkräfte und gute Leute, die auch motiviert sind. Das ist schwierig."

Qualifizierter Physiotherapeut aus Syrien

Deshalb hat sich Kleinheisterkamp an das Zemigra-Portal gewandt. Es verbindet Arbeitgeber mit Flüchtlingen und Migranten. Auf diesem Weg hat Kleinheisterkamp schon einen Physiotherapeuten aus Syrien gefunden. "Der ist eben auch in einem sehr, sehr hohen Niveau. Der hat Diplom-Physiotherapie studiert an der Universität sogar. Und hat dann die fachlichen medizinischen Ausbildungen dort gemacht. Also das ist eine sehr hohe Qualifikation, die haben in Deutschland nicht so wahnsinnig viele."

Portal soll bei bürokratischen Hürden helfen

Das Zemigra-Portal ist ans Arbeitsministerium in Sachsen-Anhalt angegliedert. Laut Staatssekretärin Susi Möbbeck sei bei Geflüchteten besonders viel Bürokratie zu bewältigen – Zeugnisse müssten übersetzt, der Aufenthaltsstatus überprüft werden. Kleine Firmen könnten das nicht leisten. So habe eine Apotheke mit fünf bis zehn Mitarbeitern keine Personalabteilung, die sich Gedanken über die ausländerrechtlichen Voraussetzungen könne. "Und die dann noch die Zeit hat, mit Flüchtlingen zur Ausländerbehörde und zum Sozialamt zu gehen et cetera et cetera."

Nur für Arbeitgeber oder Berater gedacht

Geflüchtete selbst sollen sich Möbbeck zufolge nicht an Zemigra wenden. Das Portal sei vielmehr für Beratungsdienste, Arbeitgeber oder das Jobcenter gedacht. Letzteres kann Geflüchteten aber oft nicht weiterhelfen, meint Möbbeck. Die Mitarbeiter dort hätten ohnehin zu viele Klienten. Wenn dann einer von den 50 Klienten ein Geflüchteter sei, seien sie in der Regel nicht so spezialisiert auf viele Fragen.

Ziel: 50 Vermittlungen bis Ende 2018

All die soll Zemigra beantworten. Der Arbeitgeberverband der Wirtschaft für Sachsen-Anhalt unterstützt das Projekt. Bis Ende des Jahres will das Portal mindestens 50 Migranten einen Job vermitteln. Dass das nicht sehr viel ist, räumt auch Sigrun Trognitz ein, die Geschäftsführerin des Verbands. "Gesamtgesellschaftlich sind 50 Migranten und deren Vermittlung nicht unbedingt die Zahl. Aber ich glaube schon, wenn das geschafft worden ist, dann haben wir eine Hürde genommen."