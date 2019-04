Arbeitnehmerfreizügigkeit Polen stützen die sächsische Wirtschaft

In Polen ist das Lohnniveau eher niedrig. Deshalb heuerte Bartosz Drobniuch in Sachsen an – in einem Lausitzer Möbelwerk. Er begann als Staplerfahrer, stieg zum Maschinenführer auf.

Doch weil auch hier das Gehalt nicht so schnell wuchs wie die Aufgaben, ließ er sich als einer der ersten Polen überhaupt in einen deutschen Betriebsrat wählen. Er erzählt, wie es dazu kam: Im Dezember sei er für eine Wartung freiwillig zwischen Weihnachten und Neujahr in den Betrieb gekommen und dann mit einem "Hungerlohn abgespeist" worden.

Durch die IG Metall habe er von der Möglichkeit erfahren, einen Betriebsrat zu gründen. "Dann dachte ich, damit kann ich meinen Chef ärgern. So bin ich Betriebsrat geworden."

Viele pendeln zwischen Polen und Sachsen

Derzeit arbeiten in Sachsen 19.000 Polen in Festanstellung. Sie stellen unter den 51.000 Beschäftigten aus anderen EU-Staaten die größte Gruppe. Anfangs kamen die polnischen Arbeiter nur zögerlich. Denn in Baden-Württemberg und Bayern konnten sie mehr verdienen.

Lars Fiehler von der IHK Dresden. Bildrechte: dpa Heute pendeln die meisten. Sie arbeiteten in Sachsen und wohnten weiterhin in Polen, sagt Lars Fiehler von der IHK Dresden. Er erklärt: "Sie können so die Vorteile aus beiden Welten nutzen. Sie haben das höhere Lohnniveau in Sachsen, aber die Kostenstrukturen des Heimatlandes." Wenn die komplette Familie umsiedelte, gingen sie eher in die alten Bundesländer.

Osteuropäer arbeiten oft im Niedriglohnsektor

Viele Osteuropäer arbeiten als Bauhelfer, Kellner, Reinigungshilfen – also im Niedriglohnsektor. Markus Schlimbach, Landesvorsitzender beim Deutschen Gewerkschaftsbund, bedauert das.

Denn als Niedriglöhner würden sie häufig ausgenutzt. Die Probleme begännen schon beim Arbeitsvertrag. Kaum einer verstehe das Juristendeutsch. "Über unsere Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte bekommen wir mit, dass sehr viele Firmen das ausnutzen."

Viele Polen arbeiten im Reinigungssektor. Bildrechte: imago/Müller-Stauffenberg Dementsprechend groß sei die Nachfrage nach Beratung: In 15 Monaten hätten sich rund 1.000 Arbeiter an sie gewandt. Dabei sei immer wieder zu spüren, dass die Unwissenheit polnischer Arbeiter genutzt werde, um sie systematisch auszubeuten.

Sächsische Unternehmen werben um Polen

Wirtschaftsvertreter haben einen anderen Blick. IHK-Sprecher Fiehler sagt, von allen ausländischen Beschäftigten in Sachsen arbeite immerhin die Hälfte als Fachkraft, rund 15 Prozent arbeite als Meister oder in akademischen Berufen. Nur jeder Dritte sei in einer Helfertätigkeit beschäftigt.

Auch um polnische Beschäftigte würden die Unternehmen inzwischen werben. Denn die Wirtschaft laufe weiterhin sehr gut und immer mehr Beschäftigte gingen in Rente. "Die Zuwanderung wird diese Lücke nicht komplett schließen können, aber sie trägt entscheidend dazu bei, dass unsere Betriebe ihren Geschäften nachgehen können."