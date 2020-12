Verlust von Sparzinsen möglich Verjährung möglicher Nachzahlungen droht zum Jahresende

Bei den Prozessen hatte das OLG zwar die Unwirksamkeit der Zinsanpassungsklauseln festgestellt, jedoch nicht festgelegt, dass der Zinssatz-Vorschlag der VZS für die Neuberechnung aller beanstandeten Verträge zu verwenden ist. Den angemessenen Zinssatz müsse jeder Sparer individuell vor Gericht erstreiten, hieß es beim OLG in Dresden. Aus Sicht des Gerichtes könnte es nämlich sehr unterschiedlich sein, was Sparerinnen und Sparer für angemessen halten.

Verbraucherzentrale Sachsen vs. Sparkasse Leipzig

OLG Dresden Az. 5 MK 1/19 | BGH Az XI ZR 234/20

Verbraucherzentrale Sachsen vs. Sparkasse Zwickau

OLG Dresden Az 5 MK 1/20 | BGH Az XI ZR 234/20

Verbraucherzentrale Sachsen vs. Erzgebirgssparkasse

OLG Dresden Az 5 MK 2/19 | BGH Az XI ZR 461/20

Verbraucherzentrale Sachsen vs. Sparkase Vogtland

OLG Dresden Az: 5 MK 2/20

Verbraucherzentrale Bundesverband vs. Saalesparkasse

OLG Naumburg Az 5 MK 1/20

Verbraucherzentrale Sachsen vs. Sparkasse Meißen

OLG Dresden Az 5 MK 3/20