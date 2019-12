Gut ein Drittel der Preise für Nordmanntannen in Baumärkten ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die Preiserhöhungen liegen zwischen vier und 25 Prozent. Das ergab ein Preisvergleich des MDR-Magazins "Umschau" bei den sechs führenden Baumarktketten in Deutschland. Dabei wurden Preise für Nordmanntannen in Verkaufsprospekten des Vorjahres mit den aktuellen verglichen. In der Stichprobe wurden die drei meistgekauften Größenklassen berücksichtigt. Neben den teilweisen Erhöhungen blieben die meisten Preise (59 Prozent) stabil, bei sechs Prozent sind sie gesunken. Nordmanntannen der besten Qualitätsstufe kosten in der beliebtesten Größenklasse (150–180 cm) in diesem Jahr zwischen rund 20 und 28 Euro.

Teilweise Erhöhungen

Bildrechte: imago images / localpic Die meisten Preiserhöhungen gab es bei Hagebau und Toom. Diese Baumärkte haben in je zwei von drei Größenklassen die Preise erhöht. Bei Obi und B1 wurde in je einer von drei Klassen erhöht. Bei Hornbach und Bauhaus blieben die Preise in allen drei untersuchten Größenklassen stabil. Hagebau führt für seine Preiserhöhungen einen Mehraufwand bei der Logistik und bei der Produktion der Bäume an. Für toom und B1 begründet eine Sprecherin der Rewe-Gruppe, zu der beide Baumärkte gehören, die Preiserhöhungen damit, dass 2019 erstmals auch kleinere Bäume (100–130 cm) verkauft werden würden. "Darauf basierend wurde die Preisstruktur für die weiteren Größen angepasst", teilt das Unternehmen mit. Hornbach konnte nach eigenen Angaben auf Grund langjähriger Lieferantenverträge die Preise stabil halten. Nach Auskunft von Bauhaus gab es "moderate Preissteigerung beim Einkaufspreis", doch dank langjähriger Partnerschaft mit Erzeugern sei es dem Unternehmen gelungen, Preissteigerungen im Sinne des Kunden abzudämpfen.

Baumärkte verkaufen ein Drittel aller Weihnachtsbäume