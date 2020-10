Leuna wird Bio Grundsteinlegung für Raffinerie auf Holzbasis

Bildrechte: Ralf Geißler

Im Chemiepark in Leuna wird der Grundstein für eine Bio-Raffinerie gelegt. Über Jahrzehnte gewann man chemische Grundstoffe dort aus Kohle oder Erdöl. Nun soll auch Buchenholz zum Einsatz kommen. Die finnische UPM-Gruppe investiert in die Raffinerie mehr als eine halbe Milliarde Euro. Was sie aus dem Holz alles machen will und wie es zu dieser Investition kam: