Auch die IG Metall Ostsachsen sieht die Lage für Bombardier in Görlitz noch nicht ausgestanden. Gewerkschaftssprecher Jan Otto sagte MDR AKTUELL, man habe erst einmal dafür gesorgt, dass der Standort Görlitz erhalten bleibe. Jetzt gehe es aber weiter mit den Verhandlungen.



Wörtlich sagte Otto: "Wir haben gerade für Görlitz noch ein paar Stellen zu sichern im Bereich der Stammbelegschaft." Dem Gewerkschafter zufolge können bei der aktuellen Stundenzahl 800 bis 900 Stellen erhalten bleiben. Man wolle die Zahl aber auf 1.100 hochschrauben.



Als größte Verlierer der Bombardier-Pläne sieht Otto die Leiharbeiter. Die müssten noch vor den Stamm-Mitarbeitern gehen. Allein in Görlitz sind 1.000 Leiharbeiter beschäftigt.



Bombardier will deutschlandweit bis zu 1.500 Stellen von Stammbeschäftigten abbauen sowie 700 von Leiharbeitern. Unklar ist noch, wo am Ende wie viele Beschäftigte gehen müssen.