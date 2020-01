Die erwarte die Wirtschaft vor allem, weil sie jemanden brauche, der die wirtschaftspolitischen Themen fest in den Blick nehme und so zum Wohle des Freistaats beitrage. Das sieht auch Ute Zacharias so. Die Sprecherin vom Verband der Thüringer Wirtschaft sagt, vieles bliebe unerledigt: der Lehrermangel , der Ausbau der Infrastruktur .

Und dann schwächle auch noch die Konjunktur, meint Ute Zacharias: "Wir haben schon starke wirtschaftliche Einbrüche in Thüringen, insbesondere in der Automobilindustrie, in der Metall- und Elektroindustrie. Da kann man zum Teil schon von Rezession sprechen. Das heißt, wir brauchen ein investitionsfreundliches Klima. Und dafür brauchen wir stabile Verhältnisse in Thüringen."