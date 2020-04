Gastgewerbe in der Krise Wann geht es weiter? Und für wie viele?

Besonders gefährdet: Dorfkneipen, kleine Hotels

Wie Christian Schulz geht es im Moment nahezu allen Gastronomen im Land: Sie mussten schließen, wissen nicht, wann das vorbei sein wird, und die Prognose ist düster: Großveranstaltungen sind bis zum Spätsommer nicht erlaubt, Einreisebeschränkungen gelten weiter. Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Sachsen-Anhalt, Michael Schmidt, geht davon aus, dass 30 Prozent der Betriebe diese Situation nicht überleben werden. Vor allem solche in ländlichen Gebieten, "die letzte Dorfkneipe, das letzte Hotel am Platz", werden seiner Einschätzung zufolge bald schließen müssen.

Branche boomt seit Jahren

Die Krise trifft, das muss man sagen, eine Branche im Aufwind. In Sachsen-Anhalt etwa gab es im ersten Halbjahr 2019 dem Tourismusbarometer des Ostdeutschen Sparkassenverbandes zufolge 1,64 Millionen Gästeankünfte und 3,92 Millionen Übernachtungen. Im gesamten Jahr 2018 waren die Ankünfte um 1,4 Prozent im Vergleich zu 2017 gestiegen, die Übernachtungen um 2,4 Prozent. In Sachsen ein ähnliches Bild: 2018 gab es im Freistaat nach Daten des Statistischen Landesamtes mehr als 20 Millionen Übernachtungen und noch im Januar 2020 zeichnete sich eine deutliche Steigerung der Übernachtungszahlen im Vergleich zum Vorjahr ab. Auch deutschlandweit ist dieser Trend zu sehen: 2019 sind die Übernachtungszahlen gestiegen – das zehnte Jahr in Folge. 300 Milliarden Euro Umsatz im Jahr hat die Branche vor Corona gemacht – mehr als der Maschinenbau, fast so viel wie die Autoindustrie.

All das ändert nichts daran, dass die aktuelle Situation für viele in der Tourismuswirtschaft existenzbedrohend ist. Auch in Thüringen ist für 2020 mit vielen Gästen gerechnet worden. "So viele Vorbuchungen gab es noch nie", sagt Michael Kühnelt, Geschäftsführer eines Golfressorts in Blankenhain bei Weimar und Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in Thüringen. Er glaubt, dass das eine Nachwirkung der Vermarktung des Bauhaus-Jahres 2019 hätte sein können.

Dehoga-Thüringen: 50 Prozent aller Betriebe in Existenz bedroht