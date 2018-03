Zierlicher Plastikkörper, große leuchtende Augen – so rollt Roboterfrau Thea durch das Uni-Klinikum Halle. Ab Frühjahr soll sie Patienten in einem Pilotprojekt in die Strahlenuntersuchung begleiten, in die sonst keiner mitdarf, erzählt Dr. Patrick Jahn. "Wir haben hier viele Untersuchungen mit Kindern in dem Bereich. Und natürlich fürchten sich einige Kinder, allein in so einem Raum zu sein bei dieser Untersuchung. Und da lernt Thea die Kinder schon mal am Tag zuvor kennen, fragt so ein bisschen ab, was sie mögen und kann dann Begleitung sein bei dieser Untersuchung, bleibt mit im Raum und spielt dann Musik oder Filme ab, die man mag."

Roboter Thea führt das Vorgespräch

Roboterfrau Thea soll Patienten im Uni-Klinikum Halle zur Strahlenuntersuchung begleiten. Bildrechte: MDR Jahn leitet in Halle die Pflegeforschung. Er probiert Thea auch im Vorgespräch fürs MRT aus: Der Patient fragt, Thea antwortet und ersetzt so die nüchternen Erklärfilme. Viele Kliniken denken über Roboter nach – und schauen dabei vor allem auf das technikbegeisterte Japan, sagt Dr. Patrick Jahn. Er glaubt, dass wir in Europa ein etwas anderes Kulturverständnis mitbrächten. Aber auch, dass wir auf eine Generation hinauslaufen würden, die nicht mehr sage: Das komme nicht. Sondern: Wir werden sehen, dass solche Technologien bei uns Einzug hielten.

Ein Roboter, der Sachen hinterherträgt

Erfinder Thomas Link und der Carecules - ein fahrbarer Tisch, der Besitzern, die an Krücken gehen, treu ihre Sachen hinterherträgt. Bildrechte: MDR Schon jetzt ist vieles möglich: Schmuseroboter halten Demenzkranke wach, Trageroboter helfen beim Umbetten. Und in Leipzig, in der Gründerschmiede SpinLab, tüftelt Thomas Link an CAREcules – einem fahrbaren Tisch, der Besitzern, die an Krücken gehen, treu ihre Sachen hinterherträgt, wie Link erklärt. "Der Roboter hält immer einen Abstand von ungefähr einem Meter. Das ist auch die Schwinglänge von den Krücken. Also das Wichtigste ist, dass der Roboter nie auf den Menschen auffährt oder den Menschen behindert bei seiner Bewegung. Aber wenn ich dann anhalte und der Sender sich nicht mehr bewegt, dann kommt der Roboter bis auf 30 Zentimeter zu mir her."



Im kommenden Jahr will Link seinen Assistenzroboter auf den Markt bringen – für 3.000 Euro. Auch der Traditionshersteller Kuka arbeitet an Pflegerobotern.



Erst Anfang der Entwicklung

Doch das Modell, das Patienten stützt, wäscht, füttert und unterhält, ist ein sehr fernes Szenario. Patrick Jahn aus der Uniklinik Halle sagt, gerade in diesem Assistenzbereich der Pflege, da stehe man tatsächlich noch sehr am Anfang. Vor allen Dingen, was die Zuverlässigkeit der Technik angehe. Wichtig sei, dass man diese Pflegekräfte und auch Ärzte rechtzeitig in die Entwicklung mit einbinde. Das sei jetzt der Punkt, bei dem wir uns noch viel mehr engagieren müssten.

Roboter kann Pflegekraft nicht ersetzen