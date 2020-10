Größere und große Aufträge nach Thüringen an diese Unternehmen, wie beispielsweise Haenel in Suhl, würden diese Industrie in Thüringen stützen und gegebenenfalls auch ausbauen helfen. "Arbeitsplätze, Einkommen und ökonomische Wohlfahrt werden damit in Thüringen befördert, ohne Zweifel. Ob allerdings für Thüringen in und mit dieser Industrie die Zukunft liegt und liegen soll, das mag man bezweifeln", sagt Cantner weiter. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Lehmann sagte dem MDR, der Verteidigungsetat des Bundes steige, davon müsse auch der Osten profitieren. Er hatte nach eigenen Angaben eigentlich erwartet, dass von dem vermeintlichen Sturmgewehr-Zuschlag an Haenel "sicherlich auch die gesamte Region im Osten profitieren wird".

Eine Kleine Anfrage von Grünen-Bundestagsabgeordneten hatte vergangenes Jahr ergeben, dass 2018 auch aus Mitteldeutschland Rüstungsgüter-Exporte in einem hohen zweitstelligen Millionenbereich genehmigt wurden. In Sachsen waren es in dem Jahr demnach Einzelgenehmigungen in Wert von fast 39 Millionen Euro, in Sachsen-Anhalt waren es knapp 15 Millionen Euro und in Thüringen rund zehn Millionen Euro. Allerdings: Darunter waren kaum Kriegswaffen, es handelt sich also vor allem um technische Komponenten.