Bis in die 1930er-Jahre hatte die Clemens Müller AG auf dem Areal ihre Näh- und Schreibmaschinen produziert. Doch ab 1938 wurde das Werk zur Rüstungsschmiede umgebaut. Der Auftrag kam direkt vom Oberkommando der Marine. In dafür neu errichteten Hallen sollte Zeiss Ikon hier Zeitzünder und Flakgeschosse herstellen. Zu diesem Zeitpunkt war das noch eine Besonderheit, sagt Julius Scharnetzky von der Gedenkstätte Flossenbürg. Das KZ unterhielt im Goehle-Werk damals ein Außenlager:

In Sachsen schwenkt man erst in der zweiten Kriegshälfte eigentlich auf die Rüstungsproduktion um. Das hängt vor allem auch mit einer Verlagerung von Rüstungsfabrikation aus Gebieten zusammen, die schwer von Luftangriffen getroffen waren. Sachsen war lange Zeit für die alliierten Flieger nicht erreichbar, also ein sicherer Ort für die Rüstungsproduktion.

Doch nicht nur an den Fließbändern rüstete Deutschland massiv auf, auch die Architektur des neuen Goehle-Werks, erdacht von den Dresdner Professoren Georg Rüth und Emil Högg, sprach Bände. Der Militärhistoriker Jens Wehner erklärt, "dass Teile der Gebäude luftschutzsicher sind. Also man hat Luftangriffe von tschechischer Seite eingeplant. Das ist eine generelle Kriegsvorbereitung gewesen."

So wie in Dresden stellten viele mitteldeutsche Firmen von Frieden auf Krieg um. Der HASAG-Konzern aus Leipzig etwa produzierte ursprünglich Lampen und Metallwaren, schwang sich in der NS-Zeit aber zum größten Munitionsfabrikanten in Sachsen auf – mit tausenden KZ-Häftlinge und jüdische Arbeiter an seinen Maschinen.