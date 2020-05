Nachfolger in den Junkers-Werken wurde die JU 88, gebaut im heutigen Brandenburg und in Mitteldeutschland. Lutz Budrass von der Universität Bochum ist der Experte für die Junkers-Werke und kennt die Orte genau: "In Dessau, aber auch in sogenannten Lizenzbetrieben, also bei Arado in Potsdam oder bei der ATG in Leipzig; die Siebel-Werke in Halle sind von Beginn des sogenannten JU-88-Programms 1938 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges ein festes Produktionsstandbein für die Herstellung der JU 88."