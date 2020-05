Was die Geschichte des Vogtlandes betrifft, ist der stadtbekannte Plauener Curt Röder eine der ersten Adressen. Der Verleger und Historiker hat sich auch intensiv mit der mitteldeutschen Panzerproduktion beschäftigt. Rund 30 Prozent der deutschen Panzer wurden in der Region gefertigt, viele davon in der VOMAG, der Vogtländischen Maschinenfabrik AG. "Das ist der Verwaltungstrakt, was wir jetzt hier haben", erklärt Röder. "Im Hintergrund zieht sich praktisch das Betriebsgelände. Ganz hinten, man sieht es nicht mehr, geht es über die Elster, die Brücke, und dann rüber in das Panzerwerk. Die Panzerhalle war was ganz Modernes und war auch sehr stabil gebaut. Sie hat sehr starke Betonwände gehabt, war zweifach unterkellert."