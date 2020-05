"Rüstungsschmiede Mitteldeutschland" | Teil 3 Aufstieg und Fall der Magdeburger Polte-Werke

Ohne die mitteldeutsche Rüstungsindustrie wäre die Wehrmacht schon früher am Ende gewesen. Zu den bedeutenden "NS-Musterbetrieben" zählten damals die Polte-Werke in Magdeburg. Der größte Fabrikant von Munition beschäftigte mit Kriegsbeginn eine große Zahl Zwangsarbeiter, ab 1943 zunehmend auch KZ-Häftlinge. Heute ist der Name "Polte" stark in Vergessenheit geraten.