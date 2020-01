Inzwischen wächst der Betrieb, erklärt Landwirt und Unternehmer Christoph Schräder. Und das Wachstum müsse abgesichert werden. Daher habe er einen Mitarbeiter eingestellt. Der Landwirt erklärt: "Allein würden wir das nicht schaffen. Das ist eine arbeitsaufwändige Veranstaltung hier. Mit Herfahren, Futter-Holen, Misten." Auch die Ställe müssten natürlich betreut werden. "Da muss man gucken, ob wir noch jemanden anstellen", blickt Schräder in die Zukunft.

Ein mobiler Hühnerstall. Bildrechte: dpa

Der Erfolg gibt den Landwirten Recht. Sie vermarkten ihre Eier in der Nachbarschaft über Supermärkte, Bäcker- und Fleischerläden. Verkäuferin Simone Wieprecht erlebt, dass ihr die Eier regelrecht aus den Händen gerissen werden: "Die Eier werden sehr gut angenommen. Die Kunden sind traurig, wenn wir keine mehr haben. Aber die Firma kommt leider nicht so schnell hinterher, weil die Hühner nicht so möchten, wie sie sollen."