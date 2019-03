5G-Breitbandnetz Sachsen hofft auf Innovationsschub durch 5G

In Mainz werden zurzeit die Frequenzen für das superschnelle Internet 5G versteigert. Für die drei großen Mobilfunkanbieter wird es in dem wochenlangen Bieterverfahren um viel gehen. In Deutschland soll damit die nächste technische Revolution eingeläutet werden. Das bringt aber auch für die Länder strukturelle Neuerungen.

von Thomas Matsche, MDR AKTUELL