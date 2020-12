"Helfer in der Küche gesucht. Für ein Krankenhaus in Leipzig. Gehalt: zehn Euro pro Stunde." So steht es zurzeit in einer Anzeige auf einem Jobportal im Internet. Zehn Euro, damit sollte der Arbeitgeber – eine Dienstleistungsfirma aus Leipzig – in Zukunft eigentlich nicht mehr durchkommen. Denn Sachsen soll ein Vergabegesetz bekommen.