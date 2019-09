Mit Blick auf eine mögliche sogenannte Kenia-Koalition aus CDU, Grünen und SPD warnt der Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz vor Streit und Stillstand. Ragnitz ist stellvertretender Leiter des Instituts für Wirtschaftsforschung in Dresden. Kompromisse zu finden, werde nach seiner Einschätzung in einer Koalition unter Beteiligung der Grünen nicht einfach: "Den ersten Konflikt sehe ich bei der Strukturpolitik für die Braunkohlegebiete. Der zweite Knackpunkt ist der Klimaschutz, der möglicherweise auch zulasten der Wirtschaft gehen könnte."

Auch für die Finanzpolitik sei noch nicht klar, was eine Kenia-Koalition bedeuten würde: "Die CDU stand bisher immer für sehr stabilitätsorientierte Finanzpolitik. SPD und Grüne sind eher bereit, da ein bisschen nachzugeben." Man müsse jetzt den Weg weitergehen, den man bisher gegangen sei. Öffentlicher Nahverkehr, innere Sicherheit, Schulen – hier sei es wichtig, dass es vorangehe. Gerade in den Braunkohlegebieten müsse man Erfolge vorweisen können: "Wir haben jetzt fünf Jahre Zeit, das umzusetzen, was in den letzten zwei Jahren erstmal nur angekündigt worden ist." Die Menschen brauchten das Gefühl, dass jetzt etwas passiere.