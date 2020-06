Nach Corona-Fällen Wie wichtig ist die fleischverarbeitende Industrie in Sachsen-Anhalt?

Nach zahlreichen Corona-Ausbrüchen in Schlachtbetrieben hatte die Bundesregierung ein Verbot der in der Branche weit verbreiteten Werkverträge angekündigt. Aber die Wirtschaft warnt. Der Fleischfabrikant Clemens Tönnies hatte vor wenigen Wochen sinngemäß erklärt: Ein Verbot hätte massive negative Folgen. Auch in Sachsen-Anhalt arbeiten viele Menschen in Schlachtbetrieben. Wie wichtig ist die Branche und wie gravierend wären die Folgen?