Coronatests bei Mitarbeitern Schlachthof-Konzerne kämpfen gegen schlechtes Image

Schlachthöfe stehen schon lange in der Kritik – unter anderem wegen der dort herrschenden Arbeitsbedingungen. Nun, nachdem sich einige Betriebe zu Corona-Brennpunkten entwickelt haben, stehen die Verantwortlichen noch mehr unter Druck. Auf einem Schlachthof in Coesfeld in Nordrhein-Westfalen haben sich mehr als 250 Mitarbeiter infiziert – ein Viertel aller bisher Getesteten. Das hat auch für die mitteldeutschen Schlachthöfe Konsequenzen.