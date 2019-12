Aber die Anlaufstellen für Landwirte werden immer weniger. In den letzten Jahren haben sechs Schlachthöfe in Mitteldeutschland geschlossen. Juliane Bergmann vom Landesbauernverband vermutet, dass diese Zentralisierung aus Kostengründen passiert.

In den vergangenen Jahren hätten in Sachsen natürlich in Dresden, Chemnitz, Naunhof, beispielsweise Schlachthöfe geschlossen, teilweise hänge das auch mit den zunehmend strengeren Anforderungen zusammen, die von den Schlachthöfen nicht geleistet werden könnten.

Wenn in Altenburg der Betrieb erst mal eingestellt ist, gibt es in ganz Sachsen und Thüringen keine nennenswerten Schlachthöfe mehr. In Weißenfels in Sachsen-Anhalt werden dann auch Schweine aus Ostsachsen, aus dem Grenzgebiet zu Polen ankommen. Das sind mehr als 230 Kilometer. Der Schlachthof in Weißenfels gehört zu Tönnies, dem größten Schweineschlachter in Deutschland. Ohne ihn ginge es hier nicht mehr weiter.