"Also heute gab‘s Rindergulasch mit Schwarzwurzel, Soße, böhmische Knödel, Eier- Omelett mit Kartoffeln, Gurkensalat und frischem Obst oder einen tropischen Obstsalat mit einem Milchbrötchen dazu" – Marco Schmidt, Leipziger Bereichsleiter für Kinder- und Schulspeisung bei der Firma Dussmann, liest aus dem Speiseplan vor. Diese drei Gerichte hat das Unternehmen an einem Werktag zur Auswahl an Schulen und Kitas in Leipzig und Umgebung geliefert. 4.500 Portionen kocht die Firma allein in einer Küche.

Saisonal, regional und bio soll es sein

Schmidt betreut drei Großküchen. Aus Gesprächen mit Eltern und Kindern weiß er, wie die Ansprüche sich in den vergangenen Jahren verändert haben: "Es wird darauf geachtet, dass saisonale, regionale Produkte aufgegriffen werden. Weil auch zu Hause selber nicht mehr viel gekocht wird. Und dann ist das der Anspruch an das Schulessen, dass dort angeboten wird, was es zu Hause nicht gibt."

Trotz der höheren Anforderungen entscheide in einem umkämpften Markt aber oft der Preis, sagt Schmidt. Im Schnitt koste ein Essen drei Euro. Es müsste aber eigentlich teurer sein. "Es steckt ja eine große logistische Herausforderung dahinter. Die Standzeiten sind einzuhalten. Und Bioprodukte mehr einzusetzen, ist auch so ein Thema, wo gesagt wird, wenn der Preis höher wäre, könnte man auch besser anbieten."

Vegetarisch und gesund wird oft nicht akzeptiert

Doch nicht nur der Preis, auch die Essgewohnheiten der Eltern bestimmten das Angebot. Maximal zweimal die Woche Fleisch empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Das lasse sich in der Praxis nicht immer durchhalten, sagt Marco Schmidt. "Wenn man zum Beispiel in der Tomatensoße die Fleischwürfel weglässt und man bietet eine Käsesoße oder eine Gemüsekäsesoße an, dann kommt spätestens der Anruf: 'Ja, wo sind denn unsere Wurstwürfel?'"

Wenn Fleisch gewünscht werde, dann kämen die Caterer daran nicht vorbei, sagt Melanie Kahl von der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Sachsen-Anhalt. Gesündere Nahrung werde angeboten, aber vom Kunden oft nicht akzeptiert.



Beispielsweise bei Vollkornnudeln statt Eiernudeln. "Die Einrichtung guckt rein in den Topf mit den Vollkornnudeln und ist etwas überrascht, weil die Vollkornnudeln eher gräulich und nicht so schön gelb wie die normalen Nudeln sind. Vollkornnudeln sind auch rauer in der Konsistenz und ein bisschen geschmacksintensiver.“ Und wenn dann die Erzieher nicht mit gutem Beispiel vorangehen, die Nudeln essen und gleichzeitig im Elternhaus häufig keine Vollkornnudeln auf den Tisch kommen, dann würden die Kinder das erst einmal ablehnen.

Für mehr Geld wäre mehr Qualität möglich