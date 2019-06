Deutschlands Wirtschaft wird laut des Münchner Ifo-Instituts in den kommenden 15 Jahren deutlich langsamer wachsen als in der Vergangenheit. Das Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) werde künftig lediglich bei rund 0,6 Prozent liegen, sagen die Wirtschaftswissenschaftler in einer Studie voraus. Dies sei eine Halbierung gegenüber dem heutigen Stand. Als Grund dafür nennen die Autoren den wachsenden Mangel an Arbeitskräften aufgrund des demografischen Wandels. In Auftrag gegeben wurde die Studie von der Bertelsmann-Stiftung.