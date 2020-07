Spürbar zurückgegangen seien jedoch die Besuche der "ureigenen Klientel, also die Älteren, 60+", wie Hafenmeister Franke sagt. Wegen der Corona-Pandemie hielten sich diese mit Ausflügen und auch Tagesreisen derzeit zurück. Die Fahrten mit den Spreewaldkähnen können unter Einhaltung von Corona-Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. Dafür wurden die Sitzreihen unter anderem vereinzelt und zudem auch mit Schutzfolien überzogen.

Den Spreewald individuell selbst zu erkunden, wurde in den letzten Jahren generell immer beliebter. Die Zahl der Tagesbesucher und Übernachtungen stieg kontinuierlich an. 2006 überschritt die Region zum ersten Mal deutlich die Ein-Millionen-Marke. 2019 zählte man im Spreewald mehr als zwei Millionen Besucher. Welche Folgen die Corona-Krise auf die Gästezahlen haben wird, wird sich noch zeigen.

Ralf Hegewald ist Gebietsleiter bei der Naturwacht Spreewald. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Viele bleiben nun in Deutschland, machen dort Urlaub. Demzufolge ist der Druck, auch in einem Biosphärenreservat, relativ hoch", sagt er. Hier müsse auf Schutz für die Tier- und Pflanzenwelt geachtet werden. Man könne jedoch auch vermehrt Wohnmobile etwa auf einer Wiesenzufahrt antreffen. Hier würde dann bestimmt darauf hingewiesen, dass der Platz dann zu räumen sei. "Das ist zunehmend unser Problem", so Hegewald.