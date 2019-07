"Wir haben bereits Kontakt mit der IG Metall aufgenommen und unsere Unterstützung beim Erhalt des Standorts signalisiert", sagte ein Sprecher des sächsischen Wirtschaftsministeriums auf Anfrage der "Umschau" am 1. Juli. Der Sprecher sagte, dass potenzielle Interessenten an das Unternehmen vermittelt werden würden. Der Freistaat biete auch Hilfe bei der Finanzierung einer Übernahme des Unternehmens durch die Mitarbeiter, gegebenenfalls gemeinsam mit dem Management und bzw. oder einem weiteren Investor an. Konkret könne mit staatlichen Bürgschaften sowie einer stillen oder offenen Beteiligung über Beteiligungsgesellschaften geholfen werden, so der Sprecher des Wirtschaftsministeriums. Als Voraussetzung dafür nannte er "eine tragfähige Finanzierung sowie eine positive Fortführungsperspektive".