Der Einzelverbraucher spiele dabei aber nur eine untergeordnete Rolle, erklärt der Händler, auch wenn Waschmaschinen oder Geschirrspüler heute deutlich weniger Wasser verbrauchten als noch vor 20 Jahren. Den größeren Einfluss habe die Industrie, sagt Pietsch: Das produzierende Gewerbe insgesamt würde zurückgehen, sagt Pietsch, beziehunsgweise "man kann das auch positiv sehen, es wird ressourcenschonender produziert".

Moderne Waschmaschinen und Geschirrspüler verbrauchen weniger Wasser. Bildrechte: colourbox.com Mit steigenden Kosten haben die meisten Wasserversorger zu kämpfen. Das bedeutet allerdings nicht, dass es sich immer im Preis niederschlägt, teilt der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft auf Anfrage von MDR AKTUELL mit. Auch Faktoren wie Wasserqualität, die Größe des Versorgungsnetzes oder die Zahl der Kunden schlagen auf den Preis durch.

Sinkende Kosten im Vogtland

Henning Scharch, Geschäftsführer des Zweckverbands Wasser und Abwasser Vogtland, sagt: "Bei uns sind die Wasserpreise seit 1996 nicht mehr erhöht worden." Dort wurden die Preise zuletzt sogar mehrfach gesenkt.

In heißen Sommern wird mehr Wasser verbaucht. Das kann sogar zu sinkenden Wasserpreisen führen. Bildrechte: Colourbox.de Paradoxerweise etwa im Hitzejahr 2018. Scharch erklärt, dass Industrie und Landwirtschaft in solchen Monaten extrem Wasser abnähmen. Und: "Wir haben natürlich die Bevölkerung, die ihre Gärten bewässert in solchen Zeiten, es wird mehr geduscht und insgesamt verschwenderischer umgegangen mit Trinkwasser." 3,5 Prozent mehr Wasser habe man so 2018 verkauft. Und da man als öffentlich-rechtliches Unternehmen keinen Gewinn machen darf, gebe man die Überschüsse eben als Preisnachlass an die Kunden zurück.

Stabile Preise in Dresden und Erfurt

Und wie sieht es in anderen Kommunen aus? MDR AKTUELL hat insgesamt 20 Wasserwerke und -verbände in Mitteldeutschland gefragt. Aus Dresden heißt es, man habe seit der Euro-Einführung die Preise nicht mehr erhöht – und das sei auch nicht geplant. In Erfurt und Halle sei ebenfalls nichts dergleichen vorgesehen.