Sachsen Imbisse wegen manipulierter Kassen im Visier des Fiskus

Millionen Euro an Steuern sollen in den letzten Jahren durch manipulierte Kassen in der Gastronomie verschwunden sein. Dazu ermittelt unter anderen die Staatsanwaltschaft Oldenburg, sie hat rund 1.000 Restaurantbetreiber deutschlandweit im Visier. Auch in Sachsen sind offenbar manipulierte Kassen zum Einsatz gekommen.

von Astrid Wulf, Landeskorrespondentin Sachsen MDR AKTUELL