Gerade fangen die Minister in Sachsen-Anhalt an den Haushalt für 2020 und 2021 vorzubereiten. Zu überlegen, was sie brauchen, was sie wollen und was das kosten wird. Mitten in diese Überlegungen kommt jetzt die Steuerschätzung. Und die macht eines klar: Der Gürtel muss enger geschnallt werden.

Kristin Heiß (Linke) im Landtag von Sachsen-Anhalt. Bildrechte: Fraktion DIE LINKE im Landtag von Sachsen-Anhalt

Wie genau die Schwerpunkte aussehen könnten und welche Projekte dann hinten runterfallen könnten, will Szarata nicht sagen. Er wolle keinen Unfrieden in die Koalition bringen. Den Koalitionsfrieden sieht Finanzexpertin Kristin Heiß von der oppositionellen Linken in großer Gefahr: "Aus den Erfahrungen der vergangenen Haushaltsverhandlungen kann ich sagen da sind eine Menge Dinge drin, die man sich so als Geschenke – oder sag ich mal so als Schmiermittel, durch das viele Geld was jetzt da war gegenseitig zugeschustert hat. Wo man gesagt hat man erkauft sich da so einen Frieden. Das Geld ist jetzt nicht mehr da."