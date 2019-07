Die Hansestadt Stendal. Das Prädikat Hansestadt lässt vergangene Wirtschaftskraft erahnen. Heute gehört die Kommune zu den Steuerschwächsten in Sachsen-Anhalt und in ganz Deutschland. Jedenfalls wenn man in den Kommunalen Finanzreport der Bertelsmann Stiftung guckt.

Auf den hintersten Plätzen

Bei den Steuereinnahmen pro Kopf belegt Stendal Platz 394 von 397. Das ist fast ganz hinten. Klaus Schmotz ist das gewöhnt. Seit 2001 ist er der Oberbürgermeister der Stadt Stendal. Helfen würde aus seiner Sicht vor allem ein anderes Steuermodell. "Eines, das insbesondere der regionalen Wirtschaft, vom Handwerk bis zum produzierenden Bereich Vorteile gewährt, um in Stendal tätig zu werden", erklärt Schmotz. "Und wenn es sein muss, muss man einem Bäcker, der sich neu gründet sagen: Du bleibst zehn oder 20 Jahre steuerbegünstigt oder gar steuerfrei." Schmotz sieht darin die Möglichkeit, in Stendal Arbeit und damit auch Steuereinnahmen zu generieren.

Was Stendal braucht

Trotz so geringer Steuereinnahmen hat Stendal die Kreditschulden von 30 auf unter acht Millionen senken können. Dafür gab es auch Hilfe vom Land. Diese Finanzspritzen seien erfreulich gewesen, würden allein aber nicht reichen, fügt Oberbürgermeister Schmotz hinzu. Man müsse für Handel und Wandel sorgen, gerade in und um Stendal. Tue man das nicht, bleibe diese Gegend immer ein Sanierungsfall. Und wer wolle schon auf ewig ein Sanierungsfall sein? Er sitzt ruhig am Besprechungstisch, aber seine Kritik hat es in sich:

Wir brauchen vor allem Unternehmen, die hier ihren Sitz haben und da hat das politische und wirtschaftliche Management in Deutschland seit 1990 nicht genug getan. Klaus Schmotz, Oberbürgermeister Stendal

Zuspruch von Städte- und Gemeindebund

Beim Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalts sieht man das ähnlich. Auch Geschäftsführer Jürgen Leindecker wagt den Rückblick und kommt zu einem ebenso ernüchternden Ergebnis: "Die Aufholjagd, die wir seit 1990 forcieren, tritt auf der Stelle. Wir kommen keinen Schritt weiter in den Punkten. Umgekehrt, wenn Sie in den Großraum München, Frankfurt oder Köln kommen, sehen Sie was da für Investitionen getätigt werden, wie viele neue Arbeitsplätze dort entstehen."

Wir haben hier Platz und Raum und auch Wohnungen und alles und kriegen keine Leute. Jürgen Leindecker, Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt