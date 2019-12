Doch der Ärger entbrannte in der Kita "Lebensbaum" auch nicht an den Zusatzkosten selbst. Einige Eltern zweifelten daran, ob das Geld auch tatsächlich den Kindern zugutekam. Oder ob es für die Finanzierung außerpädagogischer Bereiche zweckentfremdet wurde. Zum Beispiel um den Hausmeisterdienst zu finanzieren.

Aber wäre das denn verboten? Rechtsanwalt Bartholomäus sagt, "jein" und verweist auf einen Rahmenvertrag des Landes Sachsen-Anhalt: "Und der sichert so ein bisschen die Leistung und die Qualität. Und alles was der Qualitätssicherung dient, kann auch finanziell in die Zusatzkosten reinspielen. Es ist allerdings nicht festgelegt, was das genau ist, beziehungsweise wird immer von den Kommunen selbst, beziehungsweise von den Jugendämtern so ein bisschen bei Vertragsschluss den Kita-Trägern signalisiert, was das wohl alles sein kann."