Ein Knoten in der Leitung hilft leider nicht. Und so läuft Torsten Höft in Röhrsdorf bei Chemnitz durch ein Umspannwerk. Der Fachgebietsleiter des Stromnetzbetreibers 50Hertz will zu einem graugrünen Gebäude. Schon aus der Ferne hört man leises Schnurren wie von einer Katze. Höft öffnet die Tür und es wird lauter: "Ich sage mal, je mehr er arbeiten muss, desto mehr knurrt er natürlich. Dann ist es nicht mehr die Katze."

Das Geräusch kommt von einem Phasenschieber-Transformator. Er bremst Strom aus Deutschland, der weiter nach Osteuropa fließen will. Er wirkt wie ein Widerstand. Der Strom sucht sich dann einen anderen Weg:

50Hertz-Geschäftsführer Dirk Biermann ist zufrieden mit der neuen Technik. Bildrechte: MDR/Ralf Geißler Wenn sehr viel Windstrom im Norden erzeugt wird, der nach Süden transportiert werden muss und der sich dann über Brandenburg normalerweise einen Weg suchen würde nach Polen oder Tschechien ... da würden wir dann regeln, dass er über unser Netz Richtung Bayern fließt. Dirk Biermann 50Hertz

Netze der Nachbarländer am Limit

Der Phasenschieber-Transformator ist relativ neu – und das Ergebnis energiepolitischen Ärgers. Denn bei viel Wind und Sonnenschein brachte deutscher Ökostrom das polnische und tschechische Netz an seine Grenzen. Die Regierungen dort forderten Maßnahmen. So sieht der Phasenschieber-Transformator im Umspannwerl Röhrsdorf aus. Bildrechte: MDR/Ralf Geißler

Und so hat 50Hertz bislang vier Phasenschieber-Transformatoren gebaut. Zwei weitere sollen folgen, sagt Geschäftsführer Dirk Biermann: "Das Projekt der Phasenschieber-Transformatoren hat jetzt an der polnischen Grenze ungefähr 100 Millionen Euro gekostet und an der tschechischen Grenze nochmal etwa 60 bis 70 Millionen Euro. Die Kosten bezahlt der Stromkunde am Ende." Man werde durch die Bundesnetzagentur in Bonn reguliert, so Biermann. Er betont, dass die Preise nicht ausgedacht seien, sondern von der Behörde genehmigt werden müssten.

Bis jetzt eine Abhilfe

Die Technik funktioniert. Seit Inbetriebnahme muss das tschechische Netz seltener deutsche Stromspitzen aufnehmen, bestätigt der Chef des dortigen Netzbetreibers CEPS, Jan Kalina:

Wir sind zufrieden. Technisch ist es eine Lösung. Das heißt: Wir schlafen natürlich besser, weil es in dem Falle, dass es eine starke Überströmung gibt, wir diese regulieren können. Jan Kalina Tschechischer Netzbetreiber CEPS

Auch Tschechien hat Phasenschieber-Transformatoren gebaut – auf eigene Kosten, um mitsteuern zu können. Ein Problem aber bleibt: Nur weil der Strom an der Grenze gebremst wird, ist er nicht weg. Und auch das deutsche Netz kann schon längst nicht mehr alles transportieren, sagt Biermann: "Das Problem, dass wir in Summe nicht ausreichend Transportkapazität für den norddeutschen erneuerbaren Strom haben, das ist in der Tat noch nicht gelöst. Bis jetzt haben wir nur geschafft, dass der Strom nicht mehr über die Nachbarn fließt. Und jetzt liegt es an uns in Deutschland die notwendigen Transportkapazitäten zu schaffen."