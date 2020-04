Bernd Hahn studiert Chemie an der Technischen Universität Chemnitz. Eigentlich arbeitet er nebenher selbstständig, für Versicherer, als Erlebnispädagoge und Trainer für Workshops. Wegen Corona fallen alle seine Jobs flach, es musste eine Alternative her.

Und da sei natürlich bei den ganzen Hamsterkäufen der Einzelhandel ein bisschen in den Fokus gerückt, sagt Hahn: "Dann bin ich beim örtlichen Kaufland gewesen, hab dort nachgefragt und das Glück gehabt, noch einen der wirklich wenigen Jobs, die es da aufgrund der Krise mehr gibt, zu ergattern." Wenigstens einen Grundstock an finanziellen Möglichkeiten habe er sich so erhalten.